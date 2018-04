Garoto escreve e-book com ajuda do pai para comprar videogame

Daniel Alvarez tem seis anos e quer outro videogame. O que o pai e a mãe disseram? Não! Mas calma, eles deram uma opção a criança de construir o caminho e conquistar algo que ele deseja.

“Sempre achei importante desenvolver habilidades empreendedoras nos meus filhos. Eu queria que eles tivessem atitudes de serem proativos e buscarem o que querem sem vitimização”, relata Guga Pessoas, pai de Daniel.

O pequeno apesar de ter seis anos, respondeu como gente grande e com maturidade. Ele disse que não era justo o pai e a mãe terem dinheiro e ele não (para comprar o brinquedo) e perguntou como ele poderia conquistar o brinquedo. O que os pais fizeram? Sugeriram a ele escrever um livro para obter recursos e comprar o que ele deseja. Por isso surgiu o livro dos Porquês que será lançado este mês, mas pode ser comprado no pré-lançamento já disponível. (Mais informações no fim do texto).

Para escrever exatamente as histórias da criança, o pai, Guga Pessoas, gravava o áudio em dispositivos móveis, transcrevia e depois lia para o filho validar se era aquilo mesmo que estava sendo produzido. “A construção foi um pouco difícil até a gente conseguir um método. No início ele chorou porque não acertávamos como transcrever as histórias que ele contava”, revela Guga Pessoas.

“É fundamental que os pais criem nas crianças a aproximação com o dinheiro, mas o mais importante é a administração financeira”, explica a psicóloga especialista em família, Chayenne Camaroti. Para a criança compreender que ela precisa de dinheiro e traçar um caminho até chegar ao seu objetivo é muito saudável.

A psicóloga explica também que a estratégia para elaboração do livro ou outra ação é preciso ser interessante para a criança. Tem que ser algo que ela se identifique porque do contrário vai servir apenas como estratégia para resolver a vida dos pais. É necessário envolvimento total do filho e que ele entenda o caminho em busca do alvo como prazeroso dentro das habilidades que ela sabe desenvolver para que esteja confortável.

“É preciso ter cuidado para não direcionar a criação e educação das crianças baseada na troca. Essa estratégia da produção do livro envolve troca, mas está montada numa forma positiva e saudável e que isso não vire uma constante na vida da criança. Se isso virar rotina, vai condicioná-la a fazer algo em troca”, alerta a psicóloga especialista em famílias.

Chayenne Camaroti lembra ainda que a construção do livro (ou de outro combinado com seu filho) precisa ter envolvimento dos pais para que esse caminho seja rico em aprendizado também. Chayenne lembra o trecho da canção da cantora Ana Vilela. “…Não é sobre chegar no topo do mundo / E saber que venceu / É sobre escalar e sentir / Que o caminho te fortaleceu…”

Aos interessados em comprar o e-book e ajudar Daniel Alvarez a conquistar seu videogame por merecimento devem comprar pela internet ou por depósito na conta dos pais dele.

